Основатель «Вимм-Билль-Данн» решил отсидеться за границей после обысков ФСБ

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию, после того как ФСБ провела обыски в принадлежащем ему музее в Москве. Об этом сам бизнесмен сообщил «Русской службе Би-би-си».

«Я не был в России с марта и вообще не планировал приезжать в ближайшее время, но из-за этой истории не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся», — сказал Якобашвили.

По словам предпринимателя, он находится во Франции, по работе часто ездит в Женеву, Лондон, а также в Конго и Руанду. В России у него нет активной деятельности — только музей, который работает «сам по себе».

Впоследствии бизнесмен заявил RNS, что не принимал решения не возвращаться в Россию вообще. По словам Якобашвили, он отметил только, что с марта пребывает за границей, потому что у него там «много дел». «Дальше вопрос, что случилось сейчас. Конечно, это требует определенного выяснения. Мне потребуется время, вот и все», — пояснил он. «Чего мне летом приезжать? У меня работы нет сейчас [в России], музей и без меня работает», — добавил Якобашвили.

18 июня сотрудники ФСБ провели обыски в музее «Собрание» на улице Солянка в Москве, который Якобашвили открыл в 2018 году. Сообщалось, что спецслужбы возбудили уголовное дело по жалобе бывшего партнера Якобашивили Бориса Минахи, который обвиняет основателя «Вимм-Билль-Данн» в хищении средств Ейского портового элеватора. Иск Минахи подал в январе 2018 года и потребовал взыскать с Якобашвили 4,7 миллиона долларов задолженности по договору займа. Ответчик утверждает, что никогда не брал у Минахи в долг.

Материалы по теме Тайные советники Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху

Журнал Forbes оценивает состояние Давида Якобашвили в 750 миллионов долларов. Его крупнейший актив — 51 процент акций нефтетрейдера Petrocas Energy Holding. В 2018 году он инвестировал 10 миллионов долларов в мессенджер Telegram Павла Дурова.

В 1993 году Якобашвили вместе с партнерами создал производство фруктовых соков, впоследствии ставшее основой компании «Вимм-Билль-Данн». Она была продана в 2011 году PepsiCo за 5,8 миллиарда долларов, Якобашвили получил за свою долю более 600 миллионов долларов.

Бизнесмен также открыл в 1990-е автосалон «Тринити» и вместе с General Motors создал совместное предприятие «Тринити-моторс», которое стало первым официальным дилером американской компании в России. Кроме того, Якобашвили был одним из основателей знаменитого в девяностых годах казино «Метелица» на Новом Арбате.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!