Воспитательница выгнала непослушных детей под палящее солнце

dailymail.co.uk

В китайском городском округе Чжанчжоу, провинция Фуцзянь, воспитательницу детского сада уволили за неподобающее наказание двух непослушных детей. Видео, снятое очевидцами, опубликовал таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 19 июня. Двое детей мешали остальным спать в тихий час. В качестве наказания воспитательница вывела их на игровую площадку под палящее солнце, где температура воздуха достигала 33 градусов Цельсия. На кадрах, просочившихся в сеть, мальчик лежал на земле, а рядом стояла девочка с одеялом в руках.

Видеоролик вызвал волну возмущения среди пользователей сети. На следующий день, 20 июня, власти городского округа Чжанчжоу сообщили, что женщину по фамилии Го уволили, а детский сад закрыли.

В 2018 году сообщалось, что американские воспитательницы удаляли детям волосы между бровями. Две матери забирали своих детей из детского сада и заметили у них на переносице красные пятна. Оказалось, волоски были удалены с помощью воска.

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