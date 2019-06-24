Украина запретила показ фильма о подлодке «Курск»

На Украине не покажут фильм «Курск», посвященный крушению одноименной российской подлодки в 2000 году. Об этом сообщает RNS в понедельник, 24 июня, со ссылкой на российскую компанию «Экспонента», которая занимается прокатом ленты.

Отмечается, что причиной стал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины». В стране решили, что в новой картине присутствует популяризация «правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».

Мировая премьера фильма «Курск» состоялась осенью 2018 года. В России ленту покажут 27 июня. Режиссером проекта выступил Томас Винтерберг, а исполнительным продюсером — Люк Бессон. Главными героями картины стали капитан-лейтенант Михаил Аверн (Маттиас Шонартс), его жена Татьяна (Леа Сейду) и глава английского спасательного отряда Дэвид Расселл (Колин Ферт).

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.

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