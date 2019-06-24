США стали продавать больше оружия из-за России

США стали больше продавать оружия в Европу из-за российской и иранской угрозы. Об этом сообщает Reuters.

Производители оружия рассказали агентству, что спрос на ПВО и истребители быстро растет. По их данным, это происходит на фоне беспокойства стран Европы из-за конфликта с Россией и Ираном. Такие заявления были сделаны во время международного авиасалона «Ле Бурже», который проходил в Париже с 17 по 23 июня.

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«Два года назад на таком же парижском авиасалоне было не так много заказов. Сейчас самый быстрорастущий рынок для Lockheed Martin в мире — Европа», — сказал представитель американской военно-промышленной корпорации.

21 июня стало известно, что Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии. Однако он может преодолеть это решение, воспользовавшись правом вето.

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