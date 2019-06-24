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Украинский спецназ получил признание НАТО

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Украинские военные из 140-го центра спецназа ВСУ стали первыми в истории военнослужащими из не входящей в НАТО страны, которые прошли сертификацию в качестве подразделения Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает издание «Украинский милитаристский портал».

Подразделение будет привлекаться к операциям Североатлантического альянса и вступит на боевое дежурство уже в 2020 году. Сертификация в качестве одного из отрядов Сил быстрого реагирования состоялась в Литве, где проходят учения спецназа стран НАТО «Пылающий меч». В них участвуют 420 военных из 12 стран-членов Североатлантического альянса, а также из Грузии и с Украины.

Силы быстрого реагирования НАТО — основанная в 2003 году группа воинских формирований, постоянно находящихся в боевой готовности. В их задачи входит оперативное реагирование и сдерживание противника в течение 30 дней до прихода основных сил. В их состав входят войска сухопутных, воздушных, морских сил, а также спецназ.

Хотя украинские военные первые, кто прошел сертификацию для работы с Силами быстрого реагирования, военные из других стран и до этого получали лицензию НАТО. Так, в 2016 году сертифицированной стала рота «Альфа» 12-го легкого пехотного батальона четвертой механизированной бригады ВС Грузии. Рота находится в боевой готовности для того, чтобы принять участие в любой операции НАТО в рамках сил быстрого реагирования, если альянс сочтет это необходимым.

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