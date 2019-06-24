Российский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона

Самолет российской авиакомпании Utair, следовавший из Анапы в Уфу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за сработавшего датчика разгерметизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря уфимского аэропорта Татьяны Ризван, ночью 24 июня лайнер успешно совершил аварийную посадку. На борту находилось 99 пассажиров, включая 30 детей. Никто из них не пострадал.

Позже путешественники вылетели в Уфу на другом самолете. В результате инцидента им пришлось задержаться на четыре часа.

Это не первый случай, когда самолет авиакомпании Utair сталкивается с техническими неполадками. Так, 4 июня лайнер Boeing-737, вылетевший из Москвы в Берлин развернулся над Белоруссией и сел в аэропорту вылета из-за разгерметизации салона.

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