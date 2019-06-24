Воробьев поблагодарил учителей за высокий профессионализм

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы и поблагодарил учителей за высокий профессионализм. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 июня.

«Закончился учебный год в наших школах, прошли выпускные вечера. В Московской области более 1,5 тысячи школ, около 900 тысяч ребят учатся в средних образовательных учреждениях», — сказал он на совещании с руководящим составом областного правительства.

Губернатор пожелал успехов вчерашним школьникам. По его словам, региональные власти заинтересованы в самореализации молодого поколения.

21 июня министр образования региона Ольга Забралова проинформировала о том, что более 400 выпускников набрали 100 баллов по единому госэкзамену. Она также заметила, что это является свидетельством высокого профессионализма педагогического состава.