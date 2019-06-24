Модель застряла на Бали из-за кляксы в паспорте

Бывшая участница конкурса «Мисс Вселенная» из Австралии Теган Мартин не может покинуть Бали. Как пишет Daily Mail, сотрудники аэропорта Денпасара не принимают ее паспорт из-за пятна внутри.

26-летняя модель выложила в Instagram фотографию страницы в паспорте, где заметно небольшое водяное пятно в верхнем правом углу. «Меня не пустили на самолет из-за кляксы в углу страницы паспорта. Подобное уже случалось с кем-то еще?» ― подписала она.

Затем она запостила видео с обращением к подписчикам, в котором сказала, что ей придется пробыть на Бали дольше, чем она ожидала. Девушка поблагодарила всех за заботу и советы. Она отметила, что не первая, с кем такое случилось.

Когда девушка сможет покинуть страну, неизвестно, поскольку для этого ей нужно будет заменить документ.

В аэропорту Денпасара действует строгое правило, согласно которому авиакомпания, пустившая на борт пассажира даже с минимальным повреждением удостоверяющего документа, будет оштрафована на пять тысяч долларов.

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