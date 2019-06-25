Boeing оставил самолеты на автопарковке

Компания Boeing разместила несколько самолетов 737 MAX на парковочных местах своих сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что такой шаг стал частью плана компании по управлению материальными активами. Размещение самолета на автостоянке обходится корпорации в 2000 долларов в месяц.

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За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 Max отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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