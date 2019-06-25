Найдена главная причина отказа сердца

Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета определили связь между работой генов и сердечной недостаточностью. Оказалось, что отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которые в ином случае будут направлены на пересадку. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы ткани, взятые из более чем 300 сердец. Одна половина органов была изъята у пациентов с сердечной недостаточностью, направленных на пересадку, а другая — у доноров, чьи сердца не подошли для трансплантации (по несвязанным с состоянием органа причинам). Были определены различия в активности генов в каждом из двух типов образцов.

Оказалось, что в клетках сердца у пациентов с сердечной недостаточностью функционировало меньше сигнальных путей по сравнению со здоровыми тканями, однако в них было задействовано больше генов. В состав одного из таких путей входил фермент PPP1R3A, который, по-видимому, играл важную роль в переходе от нормального сердцебиения к нарушенному. PPP1R3A участвует в метаболизме глюкозы и связан с активностью многих других генов, обеспечивающих деятельность сердца.

Оказалось, что блокировка гена, кодирующего PPP1R3A у мышей, защищала грызунов от сердечной недостаточности, которой они были подвержены. Ученые считают, что, если найти способ ингибировать этот ген у людей, то будет получен терапевтический препарат, излечивающий сердечную недостаточность.

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