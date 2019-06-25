В рецепте газировки от серийного отравителя из Москвы нашли ошибку

Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы, вряд ли использовал в составе своего напитка препарат феназепам. Об этом во вторник, 25 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сам Сабанов заявил, что смешивал феназепам с газировкой и коктейлями и предлагал молодым людям, а когда они теряли сознание, забирал сумки, деньги и телефоны.

Материалы по теме Серийного отравителя газировкой поймали в Москве Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции

«Маловероятно, что отравитель использовал именно феназепам: в больших дозах препарат не оказывает седативного действия. Поэтому, вероятно, в арсенале подозреваемого были совсем иные препараты», — сказал источник.

25 июня стало известно о поимке серийного отравителя, которым, по предварительным данным, оказался Мурат Сабанов, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской республики. Он проживал в хостеле на Новой Басманной улице. У него нашли аптечные препараты и несколько украденных сумок.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!