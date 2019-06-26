Билеты в Грузию резко подорожали

Билеты на рейсы из России в Грузию резко подскочили в цене после объявления о полном прекращении авиасообщения между странами. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали поисковые запросы россиян на авиабилеты в Грузию после 21 июня и выяснили, что средний чек вырос на треть (34 процента). Так, например, стоимость самого дешевого прямого перелета с 1 по 7 июля составляет около 7 тысяч рублей, пересадочного — 9462 рубля.

Кроме того, специалисты выяснили, что не все туристы готовы лететь в Грузию с пересадкой, поскольку спрос на маршруты, пролегающие через Белоруссию, Армению, Азербайджан или Турцию, не вырос.

22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

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