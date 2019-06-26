Власти Подмосковья анонсировали сырный фестиваль

Около 300 российских фермеров представят свою продукцию на сырном фестивале в Подмосковье, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 июня.

Мероприятие состоится с 9 по 11 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа. «Это самый большой сырный и фермерский фестиваль в России. И он уже по традиции проводится у нас в Подмосковье», — отметил Разин.

По его словам, свою продукцию представят не только начинающие сыровары, но и профессионалы, которые получили европейское признание. Кроме того, на мероприятии будет представлена ремесленная продукция, добавил он.

Сырный фестиваль будет проходить в регионе четвертый раз.

В ноябре прошлого года Разин анонсировал выход Мособласти в лидеры по производству сырной продукции. По его прогнозам, качественный скачек произойдет в ближайшие три года. С этой целью в регионе создается сырный кластер. Этот проект ранее высоко оценил губернатор Андрей Воробьев.

