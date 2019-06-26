Психиатр назвала пристрастия и зависимости москвичей

Жители Москвы наиболее подвержены кофемании и трудоголизму. Об этом рассказала психиатр-нарколог Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Юлия Шевцова, передает агентство «Москва».

«Кофемания — типичная городская привычка, так как в условиях сельской местности, например, пить много кофе каждый день как минимум накладно, да и сложно», — сказала Шевцова. Москвичи также зависимы от состояния комфорта, так как привыкли жить в удобстве и «тепличных условиях», добавила психиатр.

Кроме того, жители столицы подвержены избыточному просмотру новостей и телепередач, а также использованию соцсетей. Среди других основных пристрастий — алкоголь и вкусная еда, в первую очередь сладости, отметила Шевцова.

Страсть к сезонным овощам и фруктам, например к клубнике в начале лета и арбузам в конце, — это не патология, отметила психиатр. Она пояснила, что человек нуждается в витаминах, содержащихся в таких продуктах.

Ранее стало известно, что 81,2 процента потенциальных покупателей жилья, живущих в Москве, рассматривают приобретение жилья за пределами столицы. Больше всего их интересуют Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

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