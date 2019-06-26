В России откроются первые геронтологические центры

Минздрав России намерен открыть семь первых региональных геронтологических центров до конца текущего года. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, центры будут созданы в рамках вертикальной интегрированной системы с Федеральным центром геронтологии. «Это тот центр, который является методологом и флагманом отечественной геронтологии, работает он напрямую со всеми регионами, проводит выездные консультации, разбор сложных случаев», — пояснила министр.

Она напомнила, что по федеральной программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» до 2024 года подобные центры должны быть созданы в каждом российском регионе.

Геронтологический подход направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян до 67 лет. В рамках программы планируется мотивировать жителей страны старшего возраста к активному образу жизни, а также поддерживать их занятость и вовлеченность в социальную активность. Кроме того, будет усовершенствовано оказание медицинской помощи, а именно: подходы в лечении и взаимодействии с пожилыми пациентами, клинические рекомендации.

В мае сообщалось, что в России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Источником финансирования этого вида соцстрахования может стать дополнительный тариф в размере 1-1,5 процента от зарплаты.

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