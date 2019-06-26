Сын главы украинского ликеро-водочного завода оказался спонсором ЛНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о поимке «одного из основных спонсоров террористов» из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Задержанным оказался сын гендиректора ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Леонида Держака — Дмитрий. По словам Луценко, у проживавшего в Киеве молодого человека обнаружили «удостоверение ветерана боевых действий против Украины».

Кроме того, генпрокурор заявил об еще одном «непростом вопросе» в этом деле — задержанного Дмитрия Держака суд сможет отпустить под домашний арест. Как объясняет Луценко, это может произойти из-за принятого накануне Конституционным судом (КС) решения о том, что арест по статьям о терроризме и государственной измене не является обязательной мерой.

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КС Украины вынес обеспокоившее Луценко решение 25 июня по представлению депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она пыталась оспорить законность своего ареста весной 2018 года, когда ее обвинили в подготовке государственного переворота.

17 июня в Луганской области Украины был задержан подозреваемый в участии в вооруженных формированиях ЛНР. Мужчина утверждает, что не участвовал в боевых действиях, а дежурил на блокпосту. Кроме того, он покинул ряды ополченцев спустя неделю, поскольку его вызвали на работу. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

14 июня Луценко отчитался о задержании одного из организаторов референдума о независимости самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году.

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