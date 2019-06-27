«МигКредит» разместила дебютный выпуск биржевых облигаций новой серии

Микрофинансовая организация «МигКредит» разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01МС на общую сумму 447 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ставка купона установлена в размере 16 процентов годовых. Его выплата будет производиться ежемесячно. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей и погашается амортизационными частями: по 3,33 процента от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов и 3,43 процента от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона.

Отмечается, что спрос превысил маркетируемый объем в 400 миллионов рублей более чем на десять процентов. На Московской бирже от 13 брокеров поступило более 300 заявок. Основными инвесторами стали физические лица.

Ценные бумаги размещены по открытой подписке в рамках десятилетней программы биржевых облигаций «МигКредит» на 5 миллиардов рублей, зарегистрированной 11 марта 2019 года.

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