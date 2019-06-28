Кубинского спортсмена поразила скорость потребления алкоголя россиянами

Бывший волейболист казанского «Зенита» Вильфредо Леон вспомнил о жизни в России. Его слова приводит Sportowe Fakty.

Леон рассказал, что его поразило количество алкоголя на вечеринках и скорость, с которой пьют россияне. «Один тост поднимается за другим. Я даже не пытался угнаться за моими российскими коллегами и пил напитки с меньшим содержанием алкоголя», — отметил он.

По словам волейболиста, зачастую застолья в России заканчивались драками. «Когда начинались подобные вещи, я не вмешивался. Тот, кто начнет их разнимать, скорее сам получит по голове, чем остановит драку», — добавил он.

Леон родился на Кубе и до 2013 года выступал за сборную страны. Затем он получил польское гражданство и с лета 2019-го сможет представлять национальную команду Польши. За «Зенит» волейболист выступал с 2014 по 2018 год, после чего перешел в итальянскую «Перуджу».

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