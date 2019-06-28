Российская чиновница пыталась помешать съемке и дала журналистке по голове

В городе Новороссийске Краснодарского края произошел конфликт между журналисткой местного издания «Наша газета» Ольгой Макаренко и помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Коваленко. Как сообщается на сайте газеты, чиновница ударила корреспондентку по голове.

Конфликту предшествовал инцидент. Вечером 22 июня в Новороссийске на особо охраняемой территории «Прилагунье» прорвало канализационный коллектор, из-за чего местные жители чувствовали резкий неприятный запах, а нечистоты стекали в воду.

По словам журналистов, местные власти старались не придавать огласке эту проблему. Макаренко прибыла на место по редакционному заданию, чтобы сфотографировать, действительно ли сточные воды попали в акваторию Черного моря. Журналистке мешали работать не только Коваленко, но также мужчина в казачьей форме и сотрудники местного «Водоканала».

Прибывшая на место помощница мэра Новороссийска вырвала из рук журналистки телефон и попыталась удалить записи, а затем ударила ее по голове. В результате у корреспондентки оказалась травмирована шея, врачи предполагают, что у Макаренко сотрясение головного мозга.

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Коваленко квалифицировала свои действия как самооборону, передает ТАСС. В мэрии Новороссийска утверждают, что журналистка вела себя агрессивно, замахивалась на сотрудников и мешала аварийно-восстановительным работам на месте прорыва канализации, передает РИА Новости.

Сотрудники управления Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили ТАСС о проведении проверки. По ее итогам будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело. О проведении проверки заявили и в кубанском главке МВД.

Председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань сообщила, что «Наша газета» заявила о наличии свидетелей, зафиксировавших происходившее на видео.

В мае глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев напал на съемочную группу «России 24» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Сюжет был посвящен плохому состоянию жилья, которое власти предоставили пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году.

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