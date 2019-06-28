Правительство одобрило создание цифровых профилей россиян

Правительство России поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля граждан страны. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Как отмечается, данный законопроект позволит сформировать правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан и юридических лиц. Кроме того, благодаря ему станет возможным создание условий для дальнейшего развития сферы электронных услуг, торговли и сделок, совершенных в электронной форме, пояснили в правительстве.

Также уточняется, что документ определит ряд понятий и создаст условия для введения электронного удостоверения личности.

Проект внес в Госдуму заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

В марте сообщалось, что Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. Отмечалось, что платформу планируют запустить в 2023 году.

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