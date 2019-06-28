Россиянка умерла после змеиного укуса на кладбище

В Саратовской области от укуса змеи погибла 24-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Пострадавшая почувствовала укус, когда вместе с семьей была на кладбище недалеко от хутора Морозов. Через пять минут она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую помощь и повезли женщину навстречу медикам, однако спасти ее не удалось.

Врачи скорой помощи констатировали смерть. Судебно-медицинское исследование подтвердило, что ее причиной был укус ядовитой змеи. По информации ИА «Свободные новости», ранее в областном министерстве здравоохранения предполагали, что женщина могла погибнуть от анафилактического шока.

В СК узнали о произошедшем после мониторинга средств массовой информации. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Саратовской области водятся три вида гадюк: обыкновенные и степные гадюки, а также гадюки Никольского. Хотя их яд представляет опасность для человека, смертельные случаи очень редки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!