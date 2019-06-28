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Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту

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Рейс авиакомпании Wizz Air из Лондона в Будапешт сорвался из-за засорившихся туалетов в самолете. Об этом сообщает The Sun.

После посадки на борт в аэропорту Гэтвик пассажиры заметили, что туалеты не убраны. «Перед тем как мы взлетели, я пошла в туалет и заметила, что по всему полу разлиты экскременты. Тогда я направилась в другую уборную и там экскременты лежали прямо на стульчаке, а сам унитаз пузырился и из него выплескивалась вода», — поделилась пассажирка Кэтрин Хей. Она добавила, что рассказала об увиденном стюардессам, и те принялись обсуждать, что делать.

Спустя некоторое время другой разъяренный пассажир не выдержал, забрал ручную кладь и покинул самолет. Это привело к задержке рейса в связи с тем, что сотрудникам безопасности пришлось проверять сумки всех остальных пассажиров, чтобы исключить вероятность контрабанды, которую мог передать покинувший борт путешественник.

Спустя 3,5 часа туристам объявили, что их рейс решили отменить. «Тогда они сказали, что всех поселят на ночь в гостиницу. Однако через четыре часа выяснялось, что номеров на всех не хватило», — рассказала Хей, добавив, что в итоге многим пришлось спать на скамейках и на полу.

Когда путешественникам наконец заменили самолет, буксирное устройство, используемое для его перемещения, сломалось, и им снова пришлось ждать вылета в аэропорту. Позже им удалось улететь в Будапешт.

Сотрудники авиакомпании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и пообещали компенсировать средства туристам, ночевавшим в аэропорту.

В сентябре 2018 года пассажирам самолета авиакомпании American Airlines, летевшего на Гавайи, пришлось воспользоваться пакетами и бутылками после того, как унитаз на борту засорился из-за смытого подгузника. Одна женщина захотела воспользоваться уборной, однако бортпроводница предложила справить нужду в пакетик из-за сломавшегося туалета.

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