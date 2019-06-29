Пассажирка решила украсть детей из-под носа матери в людном аэропорту

Посетительница международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, США, попыталась украсть детей пассажирки, которая направлялась с ними в Disney World в Орландо. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестная женщина в малиновой шляпе подходит к коляске с маленькой девочкой, которую везет ее мать, и хватается за нее. Мать отогнала невменяемую пассажирку, а та подняла на руки второго ребенка и бросилась с ним бежать.

Сотрудникам полиции удалось выхватить мальчика, а затем догнать похитительницу и повалить ее на пол. Позже они установили ее личность: ею оказалась 26-летняя Эстер Дэниелс из штата Канзас.

«Ее поведение было очень непредсказуемым. Пока мы не можем утверждать, что она психически нездорова, однако ее действия были очень странными», — рассказала задержавшая Дэниелс сотрудница полиции.

Эстер Дэниелс прошла обследование в местном госпитале, после чего ее арестовали по обвинению в похищении детей. Предварительное слушание по ее делу назначено на 11 июля.

В апреле уборщик аэропорта Шереметьево присвоил себе найденный пакет с деньгами и собрался сбежать на родину в Узбекистан. Согласно записи с камер видеонаблюдения, сотрудник аэропорта обнаружил конверт с 3,6 тысячи долларов во время уборки помещения. Оказалось, что деньги принадлежат пассажирке рейса Сеул — Санкт-Петербург.

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