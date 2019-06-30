Матвиенко посетовала на намерения грузинских властей

Конфликта между Москвой и Тбилиси нет, однако действующие грузинские власти пытаются разорвать двусторонние отношения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС в воскресенье, 30 июня.
«У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня», все делают для того, чтобы разорвать отношения, — посетовала Матвиенко.
20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения начались из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозиция сочла это возмутительным.
Из-за антироссийского характера протестных акций президент РФ Владимир Путин приостановил авиасообщение между странами. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.