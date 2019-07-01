Россиянин попал в больницу после избиения врачами

Врачей скорой помощи в Красноярске заподозрили в избиении пациента. Об этом в понедельник, 1 июля, источник в правоохранительных органах сообщил kp.ru.

По предварительным данным, медики в ночь на 21 июня избили местного жителя недалеко от жилого дома на проспекте Красноярского Рабочего. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у него травмы живота, разрыв селезенки, а также повреждения внутренних органов. По факту инцидента начата доследственная проверка, полиция ведет поиск подозреваемых.

25 июня сообщалось, что в поселке Булгаково под Уфой бригада скорой помощи отказалась помочь местному жителю, у которого произошел инсульт.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!