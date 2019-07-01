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Бутман прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

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Народный артист России, джазмен Игорь Бутман прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от выступлений в России. Его слова передает ТАСС.

Бутман отметил, что ему непонятны такие резкие высказывания. «Миссия у артистов, музыкантов миролюбивая. Мы должны быть более спокойными, а наши эмоции проявлять на сцене», — пояснил музыкант. Также исполнитель обратил внимание на мотивацию Катамадзе. «Если весь сыр-бор действительно из-за того, что человека посадили не в то кресло, то это странно. Если другие причины, то нашим коллегам не надо было приезжать с 2008 года», — заявил он.

30 июня артистка опубликовала пост в Facebook, в котором поддержала митингующих в Тбилиси и заверила, что больше не будет петь в «стране-агрессоре». Последний раз она выходила на сцену в России 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz». Однако позже Катамадзе удалила пост с заявлением.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. Митинги были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии.

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