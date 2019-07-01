Чистоту воздуха в Красноярске будут отслеживать через приложение

По инициативе красноярских властей разработают приложение для смартфонов, позволяющее отслеживать степень загрязнения воздуха в Красноярске, сообщает «7 канал Красноярск».

Материалы по теме Режим черного неба Почему Красноярск стал одним из самых грязных городов России и как ему помочь

Программа покажет, где в регионе воздух загрязнен, и какие вещества в нем содержатся. Данные будут поступать с сайта krasecology.ru. Сейчас там собрана информация с девяти постов наблюдения по всему региону, позднее будут добавлены еще два.

Стоимость проекта — 1,5 миллиона рублей. Подрядчик для выполнения работы пока не выбран, однако приложение планируется запустить уже в начале следующего года.

Аналогичное приложение уже существует в крае, оно создано независимыми экологами. По нему в режиме онлайн можно отслеживать состояние воздуха. Чиновники решили создать собственную программу, потому что не доверяют данным активистов. Общественники считают, что официальные цифры могут быть занижены.

«Нужно использовать европейский индекс качества воздуха. Потому что мы входим во Всемирную организацию здравоохранения, и мы можем использовать эти данные, методику и расчет. Она более правдоподобная. Ощущения жителей города совпадают с нашими данными. А с государственным мониторингом — зачастую нет», — пояснил создатель независимой сети экодатчиков «Nebo.Communuty» Игорь Шпехт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!