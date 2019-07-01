Устроившие БДСМ-флешмоб выпускники записали новый клип

Бывшие ученики школы №74 во Владивостоке, устроившие БДСМ-флешмоб, записали новый ролик, посвященный школе, сообщило издание «Восток-медиа». Видео опубликовано на YouTube.

Ролик начинается с выдержек новостных сюжетов и передач федеральных телеканалов, которые выпускали материалы о БДСМ-вечеринке. Дальнейшие события происходят через год — выпускники решили вернуться в школу, однако их не пустили, так как они уже закончили обучение. После отказа они начали петь о школьном времени, проведенном вместе, и о том, как скучают друг по другу.

Затем один из выпускников предлагает войти в школу не через главный вход, а через столовую. Попав в учебное заведение, бывшие ученики устраивают там вечеринку, однако уже без БДСМ-костюмов. Видеоролик заканчивается фрагментом записи с официального сайта МДВ России по Приморскому краю о том, что всех участников «БДСМ-флешмоба» и их родителей установили.

Одна из сотрудниц школы пояснила «Восток-Медиа», что в заведении уже ознакомились с видеороликом, однако «ничего не могут» сделать, потому что участники видео уже не являются учениками.

24 мая в интернете появился ролик с одиннадцатиклассинками, танцующими на крыльце школы и в актовом зале в костюмах зайцев с заклеенными скотчем сосками. Кроме того, одна из школьниц была в полицейской форме. Как рассказала директор школы, подростки пришли на занятия в обычной одежде, но затем переоделись и, выбежав во двор, начали танцевать.

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших во флешмобе, за незаконное ношение формы. В управлении образования Владивостока после проверки сообщили, что со школьниками провели профилактические беседы.