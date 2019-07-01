Вакарчук обвинил Россию в захвате российского Крыма

думки / YouTube

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале «Думки».

«После страшных событий на майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — сказал Вакарчук со сцены в Харькове.

Сам музыкант пока не объяснил свое заявление.

Накануне, 30 июня, Вакарчук опростоволосился на дебатах с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, отказавшись назвать стоимость газа для жителей Украины. После этого Тимошенко напомнила, что Вакарчук уже был депутатом и во время своего пребывания в Верховной Раде не ходил на заседания и не представлял никаких законопроектов.

16 мая Святослав Вакарчук объявил о своем намерении участвовать в выборах в Верховную Раду во главе созданной им партии «Голос». Целью партии он назвал уничтожение старой политики и создание политики новой. Согласно данным последних социологических опросов, «Голос» набирает от семи до восьми процентов голосов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Киев и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией, Москва указывает, что переход региона под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!