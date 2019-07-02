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В Черном море запретили купаться

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В городе Анапа в Краснодарском крае запретили купаться в море из-за погодных условий. Об этом сообщает портал «Анапское Черноморье».

Купание на всех пляжах курорта ограничили в связи со штормом и сильным донным течением. Управление гражданской обороны и защиты населения курорта порекомендовало отдыхающим не подвергаться неоправданному риску, а также усилить контроль над детьми и пожилыми людьми.

Начальство предприятий и организаций примет меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Аналогичная ситуация произошла летом 2018 года. В июле Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило отдыхающим купаться в Черном море в связи с низкой температурой воды. Как тогда сообщила начальница метеостанции Елена Никулина, температура воды на всем побережье снизилась до плюс 14-16 градусов.

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