Туристам запретили купаться в Черном море

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило отдыхающим купаться в Черном море в связи с низкой температурой воды. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Как сообщила начальница метеостанции Елена Никулина, температура воды на всем побережье снизилась до плюс 14-16 градусов. Она также понадеялась, что в течение недели море станет теплее и купание станет возможным.

Запрет введен с 8 июля, однако его сроки пока не определены.

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В мае эксперты составили рейтинг востребованных для поездок с семьей мест по результатам анализа отелей и апартаментов, которые россияне выбирают чаще всего в период с 1 июня по 31 августа 2018 года. В топ-10 лидирующим оказался Сочи, далее последовали другие курорты Краснодарского Края и Крыма: Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. Кроме того, сервис выяснил, что дешевле всего отдых будет в Анапе и Евпатории (по две тысячи рублей за ночь), а дороже всего в Алуште и Ялте.

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