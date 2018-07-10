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Взрослым разрешили купаться в Черном море

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Власти Анапы сняли ограничения на купание в Черном море для взрослых. Об этом сообщает издание «Югополис».

Запрет был установлен в связи с низкой температурой воды и все еще действует для детей.

Как рассказал заместитель начальника Краснодарского гидромедцентра Андрей Бондарь, в данный момент вода в Черном море стала теплее, но похолодание может вернуться. По его словам, резкое снижение температуры было связано с апвеллингом (подъемом глубинных вод к поверхности моря под воздействием направленных ветров и течений).

Ранее в июле сообщалось, что Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило отдыхающим купаться в Черном море в связи с низкой температурой воды. Как отмечала начальница метеостанции Елена Никулина, температура воды на всем побережье снизилась до плюс 14-16 градусов. Она также понадеялась, что в течение недели море станет теплее и запрет на купание будет снят.

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Предыстория: Туристам запретили купаться в Черном море
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