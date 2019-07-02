Украинцев научат вступать в НАТО в игровой форме

Благотворительный фонд «Стабилизейшн Суппорт Сервисез» приступил к разработке настольной игры «Украина — НАТО». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам директора проекта Ольги Ивановой, цель игры — помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с альянсом.

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Релиз игры запланирован на ноябрь. Иванова сообщила, что первые 57 экземпляров будут переданы в учебные заведения. Разработка ведется на деньги британского посольства на Украине. Как уточняют сотрудники дипломатического представительства, настольная игра предназначена для студентов и старшеклассников, поскольку именно от них зависит будущее страны.

Подобные игры помогают разрушить мифы, которые до сих пор существуют о НАТО, считает директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова. «Есть много стереотипов о НАТО, о том, что альянс является военным агрессивным блоком, что решение в НАТО принимают только США», — подчеркнула она.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ориентация страны на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции, и пообещал, что власти будут проводить работу с населением, объясняя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно». После этого, «когда украинцы будут готовы», власти вынесут на референдум вопрос о вступлении в Североатлантический альянс, «и Украина будет в НАТО», отмечал украинский лидер.

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