Правительство оценило идею официальных предостережений от полиции

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому полиция получит право выносить гражданам официальное предостережение о недопустимости определенных действий или антиобщественного поведения. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно законопроекту, предостережение будет «обязательным для исполнения». Какие именно действия будут считаться недопустимыми или антиобщественными, в документе не уточняется.

Законопроект внесли в Госдуму в марте 2019 года, он предлагает изменения в статью 13 «Закона о полиции». Согласно пояснительной записке, по закону МВД относится к ведомствам, которые должны заниматься профилактикой правонарушений. При этом в законе о полиции такое право сотрудников не прописано, именно поэтому внесли такую поправку.

Ранее правительство одобрило законопроект о создании цифровых профилей россиян. В них будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.

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