Отменен запрет на полеты из России в Чехию

Полеты российских авиакомпаний в Чехию вновь разрешены, заявили в чешском Минтрансе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 2 июля несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Уральские авиалинии», частично или полностью отменили рейсы из России в Чехию.

Как сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правительстве и одной из авиакомпаний, причиной ограничений на полеты в Чехию стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов.

В российском Минтрансе заявили, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении с Россией.

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