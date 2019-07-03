Девочка посмотрела мультфильмы в объятиях смертоносных питонов

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В городе Тангеранг, Индонезия, на видео сняли девочку, которая лежит в обнимку со змеями. Об этом сообщает издание Daily Star.

Трехлетняя Дилан Махарани (Dylan Maharani) с рождения живет с опасными экзотическими животными, так как ее отец ухаживает за ними. На кадрах видно, как девочка смотрит мультфильмы, пока ее обвивают шесть огромных питонов. Ребенок сохраняет спокойствие и не обращает внимания на рептилий. Они не ядовиты, однако могут случайно задушить ее.

По словам отца, Сяхрула Эффенди (Syahrul Effendi), его дочь любит животных и не боится их. Он рассказал, что раньше они часто кусали его, но никогда не делали этого с девочкой. Эффенди считает, что у его дочери особая связь с питонами.

«Когда моя мама дотрагивалась до питона, он обвивал ей руку, и ей было очень больно. Но когда Махарани взяла его, питон расслабился», — рассказал мужчина.

Девочка уже не первый раз близко контактирует с опасными животными. В середине апреля появилось видео, на котором Махарани чистит зубы смертоносному питону.

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