Христианку отправят под суд из-за собаки в мечети

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В Индонезии женщина, которой, вероятно, нужно психиатрическое лечение, стала подозреваемой по делу о богохульстве из-за того, что привела собаку в мечеть. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Богор в провинции Западная Ява. Как видно на появившемся в сети видео, собака бегает по помещению мечети, в то время как женщина спорит с шокированными верующими: многие мусульмане считают псов нечистыми. Женщина утверждает, что она католичка, а ее муж должен жениться в этой мечети позднее в тот же день. При этом она требует объяснения от находящихся в помещении людей, которые о подобных планах явно ничего не знают.

Издание пишет, что собаку выгнали из мечети. В итоге 2 июля она погибла под колесами машины, когда члены группы по защите животных пытались ее поймать.

По состоянию на 3 июля, женщина, чья личность не разглашается, находится в полицейском госпитале. Врачи рекомендуют перевести ее в психиатрическую клинику, что позволит ей быть ближе к семье и облегчит общение.

Шеф полиции Богора Энди Мочаммад Дики Пастика заявил, что расследование пока продолжается. По его словам, дело обязательно доведут до суда, который и определит степень вины, даже если результаты психиатрической экспертизы покажут, что у женщины есть расстройство. Он добавил, что доказательства по делу включают в себя видеозапись, показания пяти свидетелей и обувь, которую подозреваемая носила в мечети.

Религиозные лидеры призвали верующих не реагировать на инцидент и не чувствовать себя оскорбленными. В частности, зампредседателя Совета улемов Индонезии — высшего духовного органа страны — Юнахар Ильяс усомнился, что женщина вообще понимала, что творит.

Индонезия — преимущественно мусульманская страна. Богохульство в ней является уголовным преступлением с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы. Правозащитники утверждают, что этот спорный закон часто используется для преследования христиан и других меньшинств. В международной правозащитной организации Amnesty International указали, что заведенное сейчас уголовное дело «неудачное и абсурдное», а также ясно говорит о том, что закон о богохульстве должен быть отменен.

В 2018 году на Суматре суд приговорил женщину к 18 месяцам тюрьмы за богохульство. Она жаловалась на громкость динамиков в одной из мечетей. Ее условно-досрочно освободили в мае 2019-го.

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