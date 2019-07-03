Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ заявил о самообороне

Один из участников драки, в результате которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, — Оганес Айрапетян — рассказал свою версию случившегося. Об этом в среду, 3 июля, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что именно Айрапетян нанес смертельные ножевые ранения Белянкину. В то же время участник драки заявил, что действовал в целях самообороны. По его словам, 1 июня он в большой компании отмечал день рождения брата Гранта. Двое посетителей бара перебрали с алкоголем и начали вести себя вызывающе, после чего их вывели на улицу для проведения «разъяснительной беседы». Во время разговора к ним подошел человек с пистолетом в руках, и Айрапетян решил, что это знакомый двух мужчин.

Материалы по теме «Святой он или нет — жизнь покажет» Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов

Между ним и незнакомцем завязалась перебранка, после чего оппонент выстрелил в воздух и в землю. При этом пуля рикошетом попала в ногу Айрапетяна. Далее к мужчине с пистолетом подошли братья пострадавшего, но тот открыл огонь на поражение. По версии Айрапетяна, он решил, что стрелок представляет опасность для него и его родственников, поэтому достал нож и нанес мужчине и двум другим молодым людям несколько ударов, а затем уехал. Позже фигурант дела узнал, что погибшим является боец спецназа Никита Белянкин.

«Росбалт» отмечает, что Оганес Айрапетян планировал явиться в полицию с повинной и отстоять свою версию инцидента. Несколько дней назад он приехал в один из регионов, граничащих с Москвой, и заявил, что готов сдаться, если из СИЗО отпустят других арестованных по делу, которые, по его мнению, не причастны к убийству. Однако таких гарантий ему никто не дал, поэтому Айрапетян передумал приходить к силовикам. В настоящий момент его поиски продолжаются.

19 июня отец Айрапетяна предположил, что его сын умер. Он утверждает, что Оганес получил ранения в шею и грудную клетку, после чего сел в такси и бесследно пропал.

При этом следствие считает виновником гибели Белянкина 41-летнего Сергея Ходжаняна. Подозреваемый свою вину не признал, заявив, что всего лишь подошел, чтобы помочь человеку. 5 июня Ходжанян был арестован на два месяца.

24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у бара в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь. По версии следствия, всего в драке участвовали около десяти человек, восемь из них задержаны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!