Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

Петренко рассказала, что семеро фигурантов дела, которых задержали ранее, уже арестованы. Одного из них обвиняют в убийстве, остальным подозреваемым вменяется хулиганство. С восьмым задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения. По данным СК, всего в драке принимали участие около 10 человек.

Еще трое фигурантов дела были задержаны днем 7 июня, один из них сам явился в правоохранительные органы.

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5 июня Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве Белянкина.

Ранее был арестован другой фигурант дела об убийстве — Нарек Степанян, работавший в баре, возле которого произошел конфликт. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Свою вину он отрицает.

24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья в ночь на 1 июня. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

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