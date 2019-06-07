По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.

Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, один из них сам явился в правоохранительные органы. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, устанавливается их роль и участие в произошедшем.

Таким образом, число фигурантов уголовного дела составляет 7 человек.

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5 июня Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве Белянкина.

Ранее был арестован другой фигурант дела об убийстве — Нарек Степанян, работавший в баре, возле которого произошел конфликт. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Свою вину он отрицает.

В ночь на 1 июня 24-летнего Никиту Белянкина убили в массовой драке у паба в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Бывший спецназовец заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.

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