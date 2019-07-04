«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» возобновит производство с 5 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство автомобилей будет вновь запущено в Ижевске и Тольятти после двух дней простоя. В концерне сообщили, что поставщик запчастей завод «Автокомпонент» продолжит поставки деталей без дополнительных условий.

2 июля «АвтоВАЗ» остановил производство в связи со срывом поставок комплектующих для автомобилей. Виновником остановки стал «Автокомпонент», который не в первый раз не выполняет контрактные обязательства по поставкам деталей. Автоконцерн был намерен взыскать убытки с недобросовестного поставщика.

Позже «Автокомпонент» пояснил, что стороны не смогли договориться о ценах на детали. Поставщик добавил, что сложившаяся ситуация стала результатом «затяжных переговоров», которые ведутся еще с октября.

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