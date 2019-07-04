Осужденные в России боевики решили воспользоваться амнистией Башара Асада

Участники боевых действий в Сирии, осужденные в России за терроризм, пытаются выйти на свободу по амнистии, объявленной президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Первым решил воспользоваться этой возможностью уроженец Чечни Саид Алхазов, отбывающий срок в 5,5 лет в пермской колонии за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Осенью 2014 года Алхазов после переписки в WhatsApp с друзьями, воюющими в Сирии, решил присоединиться к «джихаду». Он получил загранпаспорт, собрал 40 тысяч рублей на билет и в январе 2015 года уехал в Сирию. Там чеченец оказался в полевом лагере боевиков, а после обучения был распределен в подразделение «Джамаат Зархавы». Но летом Алхазов вернулся в Россию.

Осужденный подал ходатайство в Мотовилихинский районный суд Перми. Там Алхазов заявил, что президент Сирии Башар Асад в октябре 2018 года подписал указ №18 «О всеобщей амнистии», который, по его мнению, декриминализовал ответственность за участие в боевых действиях на территории САР, в связи с чем осужденный просил освободить его от отбытия наказания.

Судья Ольга Шатова напомнила Алхазову, что он является гражданином России, был осужден по законодательству России, поэтому законы иного государства, в том числе Сирии, на него не распространяются. Исходя из этого, ходатайство чеченца было отклонено.

По данным издания, сирийской амнистией попытались воспользоваться и другие боевики, осужденные и отбывающие сроки в России. Всем им также было отказано в амнистии Асада.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!