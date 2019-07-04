Жителей российских мегаполисов захотели отучить от фастфуда

Жителей крупных городов предложили начать мотивировать к переходу на здоровое питание и отказ от фастфуда. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

По ее словам, изменение модели питания среди жителей мегаполисов станет еще одним механизмом формирования здоровья населения, поскольку именно там, при широком ассортименте продуктов питания, «приоритетное значение приобретают вопросы их безопасности и качества, качества сырья, из которого эти продукты изготавливаются».

Кроме того, по мнению Голиковой, «экологическая ситуация формирует потребность в повышенном получении витаминов, нутриентов и других полезных веществ, позволяющих снизить вредные факторы окружающей среды и сохранять оптимальный уровень здоровья».

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питания является одной из целей национального проекта «Демография», в рамках которого с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Кроме того, среди наших россиян планируют проводить пропаганду ответственного отношения к своему рациону питания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!