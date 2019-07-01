«Вкусвилл» изменится

Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» готовится изменить формат своих торговых точек, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

В самой компании изданию подтвердили, что ищут помещения для обновленных магазинов. Их площадь составит 400-500 квадратных метров вместо нынешних 100-250 квадратных метров.

Новая концепция пока не разработана полностью. Предполагается, что в Москве будет открыто от 10 до 30 магазинов нового формата, в них, помимо обычного ассортимента сети, будет продаваться вино и крепкий алкоголь, а также будет располагаться кафе с собственной кухней. Большая часть товаров будет по-прежнему продаваться под брендом «Вкусвилл».

В настоящий момент под маркой «Вкусвилл» работают около 900 магазинов в 17 городах России. Три года назад 12,1 процента акций компании выкупил инвестиционный фонд Baring Vostok, основанный обвиняемым в мошенничестве гражданином США Майклом Калви. В начале 2019 года стало известно, что сеть планирует выйти на биржу.

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