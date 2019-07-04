Убийцу старейшей сотрудницы Мариинского театра нашли мертвым

В конвойном помещении Петербургского городского суда нашли мертвым Сеника Нарояна, признанного виновным в убийстве старейшей работницы Мариинского театра Нины Мациной. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, следов насильственной смерти (к ним относятся и признаки самоубийства) на теле не обнаружено, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Точная причина произошедшего будет установлена судебно-медицинскими экспертами.

3 июля присяжные признали Нарояна и Галину Гусейнову, работницу благотворительного фонда, не заслуживающими снисхождения и виновными в разбое и убийстве 92-летней Нины Мациной, старейшей работницы Мариинского театра, пережившей блокаду. Третий обвиняемый признан виновным только в разбое.

После оглашения вердикта Нарояна и двоих фигурантов дела направили в конвойное помещение. Двоих его подельников почти сразу увезли в следственные изоляторы, а Нароян остался, так как в одной с ним машине должны были ехать обвиняемые по другому делу, которые ожидали вердикта. Около 22:45 его тело без признаков жизни было обнаружено в камере, а вызванные врачи скорой помощи констатировали смерть.

По факту смерти обвиняемого начата доследственная проверка.

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