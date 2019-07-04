Опровергнут популярный миф о возникновении сознания

Ученые пришли к выводу, что только позвоночные животные, членистоногие и головоногие моллюски обладают такой структурой мозга, которая достаточна для появления сознания того или иного уровня развития. У более примитивных организмов, включая растения, сознания нет, заключают ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Авторы работы подвергли критике точку зрения, согласно которой растения обладают структурами, аналогичными нейронной сети у животных. Так, сторонники дисциплины, называемой нейробиологией растений, считают, что способность растений к передаче электрических сигналов напоминает функционирование нервной системы. Однако в данном случае речь идет о системе, которая не сложнее морской губки. Сознание же требует определенного уровня развития мозга.

Растения генерируют электрические сигналы для двух целей: для распределения заряженных молекул на мембранах клеток и для передачи сигналов в отдаленные органы. В первом случае возникают потоки воды внутри сосудистых систем, позволяя растениям, например, скручивать листья. Во втором случае поедание одного листа растения вызывает защитную реакцию в других листьях. Хоть это и выглядит признаками сознания, на самом деле эти процессы генетически запрограммированы и отлажены в ходе естественного отбора.

Исследователи также напоминают об экспериментах, якобы подтверждающих наличие у растений способности обучаться. В одном из опытов мимоза Mimosa pudica поначалу сворачивала листья, когда падала. Поскольку листья оставались неповрежденными, они вскоре переставали сворачиваться при повторяющихся падениях. Однако последующая встряска (другой тип раздражителя) растения порождала ту же реакцию, что исключало возможность утомления листьев. Авторы работы считают, что встряска — более сильный раздражитель, чем падение, поэтому в экспериментах наблюдалась сенсорная адаптация, а не обучение.

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