Участник вооруженного конфликта в российском ТЦ покаялся за стрельбу

Устроившие стрельбу в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени задержаны, у них изъяты травматический пистолет и охотничий карабин. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает региональное управление МВД России.

Четверых подозреваемых поймали в ходе введенного в городе после стрельбы плана «Перехват».

По данным МВД, ранее судимый безработный 28-летний мужчина из-за личной неприязни три раза выстрелил в 40-летнего оппонента. В отношении хозяина оружия составлены административные протоколы за незаконный оборот огнестрельного оружия.

Видео допроса подозреваемого, устроившего стрельбу, опубликовало издание 72.RU. На записи мужчина рассказал, что встретил давнего знакомого, к которому испытывал личную неприязнь, и выстрелил в него несколько раз. Подозреваемый принес извинения жителям Тюмени за инцидент.

72.ru

3 июля сообщалось, что в тюменском торгово-развлекательном центре стреляли неизвестные. Из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники. Полиция вела розыск по ориентировкам на четверых подозреваемых, трое из которых — кавказской внешности. Также отмечалось, что стрелявшие скрылись на тонированных автомобилях — черном Range Rover и белом Mercedes.

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