Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»

Основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает «Интерфакс».

По словам Шойгу, пожар «получил некое распространение».

Ядерная энергетическая установка на подлодке находится полностью в работоспособном состоянии, сказал министр. Она «полностью изолирована и безлюдна», экипаж выполнил все необходимые действия по ее защите. «Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — отметил Шойгу.

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Специалисты оценивают состояние подлодки. «Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», — заявил Шойгу.

Путин поручил министру обороны представить погибших подводников к госнаградам.

1 июля случился пожар на борту глубоководного аппарата во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, речь идет об атомной подлодке АС-31, известной как «Лошарик». Погибли 14 моряков. В качестве причин пожара СМИ называли проблемы с одной из аккумуляторных батарей и короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Минобороны отрицало версию о взрыве газа.

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