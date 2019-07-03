Опубликованы фото носителя «Лошарика» после аварии

Агентство ТАСС опубликовало фотографии подводной лодки «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области.

Снимки сделаны 3 июля. По данным агентства, на заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, на которой за два дня до этого произошел пожар. Как ранее сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, этот аппарат носит название АС-31 «Лошарик».

Спасательный буксир Северного флота (слева) и АПЛ «Оренбург», носитель АС-31 «Лошарик» Фото: Лев Федосеев /ТАСС

Ранее 3 июля военный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл тактико-технические характеристики «Лошарика». Глубина погружения аппарата — до шести тысяч метров, скорость движения — до шести узлов (11 километров в час). По его данным, аппарат не автономный, он не участвовал в испытаниях вооружения, а выполнял задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море.

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Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По предварительным неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей. В министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа.

В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.

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