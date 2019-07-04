Для россиян создадут специальный сайт по национальным проектам

В России осенью 2019 года появится сервис «Национальные проекты глазами людей», с помощью которого граждане смогут сообщать о проблемах при реализации проектов. Его запустит партия «Единая Россия», сообщил в четверг секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.

По его мнению, самая главная проблема, которую надо сегодня решить, — это «дефицит коммуникаций между исполнителями нацпроектов и населением», который, уверен Турчак, способна устранить партия.

Турчак отметил, что будут созданы различные сервисы для получения обратной связи. «В специальных сообществах в соцсетях, на партийных сайтах и в мобильном приложении партии можно будет подать жалобу или задать вопросы об объектах, строящихся в рамках нацпроектов», — подчеркнул он. Все эти сообщения будут поступать в единую публичную базу.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, экологии.

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